В посёлке Юбилейный приняли «Дорогу в школу»

16 сентября состоялась приёмка работ по реализации проекта местной инициативы «Дорога в школу» в посёлке Юбилейный. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Михаил Ромодин, специалисты структурных подразделений, Дирекции благоустройства, подрядчика и заявителей.

В рамках проекта местных инициатив «Дорога в школу» заасфальтирована пешеходная дорожка, установлена лестница с учётом маломобильных групп населения, смонтировано уличное освещение.

Пешеходная дорожка проходит от перекрёстка улиц Зафабричной и Птицеводов до школы № 60/61. Благодаря проекту обеспечен безопасный маршрут на пути в образовательное учреждение.