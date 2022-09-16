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В посёлке Юбилейный приняли «Дорогу в школу»

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16 сентября состоялась приёмка работ по реализации проекта местной инициативы «Дорога в школу» в посёлке Юбилейный. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Михаил Ромодин, специалисты структурных подразделений, Дирекции благоустройства, подрядчика и заявителей.

В рамках проекта местных инициатив «Дорога в школу» заасфальтирована пешеходная дорожка, установлена лестница с учётом маломобильных групп населения, смонтировано уличное освещение.

Пешеходная дорожка проходит от перекрёстка улиц Зафабричной и Птицеводов до школы № 60/61. Благодаря проекту обеспечен безопасный маршрут на пути в образовательное учреждение.

В посёлке Юбилейный приняли «Дорогу в школу»
В посёлке Юбилейный приняли «Дорогу в школу»
В посёлке Юбилейный приняли «Дорогу в школу»
В посёлке Юбилейный приняли «Дорогу в школу»
В посёлке Юбилейный приняли «Дорогу в школу»
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