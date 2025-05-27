Вторник, 27 мая, 2025
23.9 C
Рязань
Экология, природа, животные

В поселке Строитель высадили саженцы липы

Анастасия Мериакри

В поселке Строитель Рязани 27 мая около дома №34 по улице Качевской высадили 38 саженцев лип. Это было сделано в рамках озеленения города совместно с компанией «Экорост», предоставившей саженцы. В работах приняли участие сотрудники компании и участники движения «Волонтеры Победы».

Новый сквер разбили вдоль дороги на территории, которая была захламлена и заросла дикорастущей порослью. Предварительно силами администрации города участок площадью 3000 кв.м. был очищен от сорной растительности, остатков старых построек, корней. Сегодня на нём высадили 38 лип. Саженцы возрастом 4,5 года, с оформленной кроной, выращены в питомнике под Рязанью и имеют 100% приживаемость.

Компания «Экорост» продолжит работы по благоустройству этой территории. Сюда завезут 300 куб.м. плодородного грунта, на котором будет высажена газонная трава.

В поселке Строитель высадили саженцы липы Новый сквер разбили вдоль дороги на территории, которая была захламлена и заросла дикорастущей порослью.
В поселке Строитель высадили саженцы липы Новый сквер разбили вдоль дороги на территории, которая была захламлена и заросла дикорастущей порослью.
В поселке Строитель высадили саженцы липы Новый сквер разбили вдоль дороги на территории, которая была захламлена и заросла дикорастущей порослью.
В поселке Строитель высадили саженцы липы Новый сквер разбили вдоль дороги на территории, которая была захламлена и заросла дикорастущей порослью.
В поселке Строитель высадили саженцы липы Новый сквер разбили вдоль дороги на территории, которая была захламлена и заросла дикорастущей порослью.
В поселке Строитель высадили саженцы липы Новый сквер разбили вдоль дороги на территории, которая была захламлена и заросла дикорастущей порослью.
В поселке Строитель высадили саженцы липы Новый сквер разбили вдоль дороги на территории, которая была захламлена и заросла дикорастущей порослью.
В поселке Строитель высадили саженцы липы Новый сквер разбили вдоль дороги на территории, которая была захламлена и заросла дикорастущей порослью.
В поселке Строитель высадили саженцы липы Новый сквер разбили вдоль дороги на территории, которая была захламлена и заросла дикорастущей порослью.
В поселке Строитель высадили саженцы липы Новый сквер разбили вдоль дороги на территории, которая была захламлена и заросла дикорастущей порослью.
В поселке Строитель высадили саженцы липы Новый сквер разбили вдоль дороги на территории, которая была захламлена и заросла дикорастущей порослью.
В поселке Строитель высадили саженцы липы Новый сквер разбили вдоль дороги на территории, которая была захламлена и заросла дикорастущей порослью.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Новости России

Российские ракеты снесли пол-Украины и ставку Зеленского

По оценкам экспертов, это — самая продолжительная и массированная серия ударов по военной инфраструктуре Украины за всё время СВО.
Новости России

В Челябинске таксист убил пассажирку и спрятал труп в лесу

По данным следствия, 22 мая женщина перестала выходить на связь и не пришла на работу. С заявлением о пропаже дочери в полицию обратилась её мать.
Новости России

Знакомый с пентаграммой на лице жестоко расправился с 11-классницей

Он страдал от депрессии и бессонницы, пил таблетки. А потом позвал девушку на свидание — и буквально изрезал её тело в клочья.
Новости мира

Макрон получил по лицу от жены перед камерами

Все произошло перед камерами во Вьетнаме, куда Макрон прибыл с супругой.
Интересное

Математик-пророк Сидик Афган назвал дату начала третьей мировой войны

Математик-пророк Сидик Афган в программе «Основано на реальных событиях» телеканала НТВ...

Последние новости

Происшествия

Два легковых автомобиля столкнулись на Первомайском проспекте в Рязани

ДТП произошло около поворота на улицу Дзержинского, по направлению в сторону центра города, примерно в 17:15.
Общество

Рязанцев предупредили о жаре до 32°С

Рязанцам рекомендуют избегать влияния повышенной температуры, чтобы не получить солнечный удар.
Общество

На празднике в ЖК Skyline разыграют велосипед, самокат и скидку на квартиру

1 июня ГК «Зелёный сад» организует праздник в честь Дня защиты детей. Он пройдёт с 18 до 21 часа во дворе ЖК Skyline
Правительство

Павел Малков: Укрепление законности в сфере миграционных отношений – важная тема сейчас

На заседании обсуждались вопросы, касающиеся эффективности профилактических мер, направленных на противодействие незаконной миграции и профилактику нарушений миграционного законодательства.
Происшествия

Мужчина выпал из маршрутки в Рязани

В результате происшествия мужчина получил травмы.
Общество

В Рязанской области проходит XI Всероссийская акция «Международный день соседей»

В преддверии праздника в муниципалитетах региона организованы спортивные программы, субботники и другие мероприятия
Спорт

Рязанские спортсмены стали чемпионами Первенства России по кикбоксингу

Рязанская сборная показала отличный результат и завоевала 5 медалей: две золотые, две серебряные и одну бронзовую.
Транспорт и дороги

Реконструкция автодорог и обновление остановок проходит в Рязанской области

По поручению губернатора в Путятинском округе начались работы в рамках второго этапа реконструкции автодороги, которая ведет в поселок Мясной.