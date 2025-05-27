В поселке Строитель высадили саженцы липы

В поселке Строитель Рязани 27 мая около дома №34 по улице Качевской высадили 38 саженцев лип. Это было сделано в рамках озеленения города совместно с компанией «Экорост», предоставившей саженцы. В работах приняли участие сотрудники компании и участники движения «Волонтеры Победы».

Новый сквер разбили вдоль дороги на территории, которая была захламлена и заросла дикорастущей порослью. Предварительно силами администрации города участок площадью 3000 кв.м. был очищен от сорной растительности, остатков старых построек, корней. Сегодня на нём высадили 38 лип. Саженцы возрастом 4,5 года, с оформленной кроной, выращены в питомнике под Рязанью и имеют 100% приживаемость.

Компания «Экорост» продолжит работы по благоустройству этой территории. Сюда завезут 300 куб.м. плодородного грунта, на котором будет высажена газонная трава.