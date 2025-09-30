Вторник, 30 сентября, 2025
Общество

В поселке Строитель продолжается реализация проекта местных инициатив «Сквер дружбы»

Анастасия Мериакри

В поселке Строитель продолжается реализация проекта местных инициатив «Сквер дружбы». Об этом сообщает администрация Рязани.

Идея создания этого уютного общественного пространства возникла у комитета территориального общественного самоуправления «На Качевской».

«Мы хотели создать небольшое, но комфортное место рядом с нашей приемной на улице Качевской. Помещение для приемной нам передали жители решением общего собрания. Наша приемная работает постоянно, здесь проходят встречи, собрания, детские мастер-классы и обучающие мероприятия. И мы мечтали о благоустроенном уголке рядом с ней», – рассказала председатель ТОС Юлия Якунина.

Основные работы направлены на создание условий для тихого отдыха, общения соседей и прогулок с детьми. Не так давно это место было заросшим бурьяном и находилось на краю оврага, но сейчас территория постепенно превращается в сквер.

Уже начались планировочные работы, а вскоре планируется укладка плитки. Эти и другие общественные проекты в Рязани стали возможны благодаря областной программе местных инициатив.

