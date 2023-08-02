В поселке Мервино проложат новый водопровод

В рамках реализации проекта местных инициатив в поселке Мервино будет проложен новый водопровод.

Предстоящая модернизация водоснабжения обсуждалась на встрече местных жителей с депутатом Рязанской городской думы по округу №11 и представителями администрации Рязани и «Водоканала». Новая система пройдет через улицы Интернатскую, Советскую и Библиотечную.

Стоимость всего проекта составит 3,3 миллиона рублей. Кроме ремонта водопровода планируется благоустройство прилегающей территории, сообщает пресс-служба гордумы. Все работы должны быть завершены осенью.