Среда, 19 июня, 2024

В поселке Листвянка спасли щенка, провалившего в поддув печки

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: vk.com/salusryazgmu62

Представители медицинского спасательного отряда «Salus» им. В.И. Васильева вытащили щенка из поддува печки, куда он провалился и не мог самостоятельно выбраться. Об этом сообщается в группе отряда.

Заявка поступила из поселка Листвянка 17 июня.  Трое щенков пробрались в заброшенное здание, и один из них провалился в поддув печки. Сам выбраться он не мог, а другие щенки были сильно напуганы и прятались в пространстве стен.

Чтобы извлечь щенка, спасатели использовали бензиновый, гидравлический и шанцевый инструменты. С их помощью они расширили проход и попали к несчастному животному. Спасателям пришлось ползти около 10 м в очень стеснённом пространстве под бетонным полом, чтобы вызволить щенка из заточения.

Отмечается, что спасательная операция закончилась хорошо, все щенки выжили, а сейчас они ищут новый дом. Теперь доступ в поддув печки ограничили, чтобы таких ситуаций больше не повторилось.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Прокуратура помогла жителю Рязани с онкологией вернуть деньги за лекарство

Трёх детей и трёх взрослых доставили в Рязань после ДТП в Шиловском районе

На задувшего свечи в московском храме таджика завели уголовное дело

В России ужесточают контроль за мигрантами: высылка станет автоматической

Диетолог Сидорова: Пользу овощей и фруктов можно определить по цветовой гамме

Диетолог рассказала о мощном эффекте шоколада

Павел Малков 18 июня провел заседание правительства Рязанской области

В Касимове открыли обновлённый первый корпус Торговых рядов

В Рязани экс-сотрудницу КВЦ судят за хищение 1,3 млн рублей

Когда закончатся ливни, рассказали синоптики

Опубликовано видео с места стрельбы на заводе в Рязани

В Сасове благоустраивают усадьбу фон дер Лауница по программе поддержки местных инициатив

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Прокуратура помогла жителю Рязани с онкологией вернуть деньги за лекарство

Медицина
Из-за отсутствия лекарства заявитель был вынужден приобрести его за свой счёт.

Трёх детей и трёх взрослых доставили в Рязань после ДТП в Шиловском районе

Новости Рязани
Напомним, массовая авария с участием двух грузовиков, микроавтобуса и легкового автомобиля произошла на трассе М5 «Урал» утром 18 июня. Погибли 8 человек, 13 получили различные травмы.

На задувшего свечи в московском храме таджика завели уголовное дело

Новости мира
По данным следствия, днём 18 июня подозреваемый потушил свечи в помещении церкви. Затем он применил насилие в отношении прихожанки храма.

В России ужесточают контроль за мигрантами: высылка станет автоматической

Новости мира
Контроль за мигрантами должен повысить безопасность россиян, иностранцы должны уважать законы и ценности России.

Диетолог Сидорова: Пользу овощей и фруктов можно определить по цветовой гамме

Медицина
В овощах и фруктах, особенно сезонных, содержится большое количество витаминов, микроэлементов, углеводов как простых, так и сложных.