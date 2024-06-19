В поселке Листвянка спасли щенка, провалившего в поддув печки

Представители медицинского спасательного отряда «Salus» им. В.И. Васильева вытащили щенка из поддува печки, куда он провалился и не мог самостоятельно выбраться. Об этом сообщается в группе отряда.

Заявка поступила из поселка Листвянка 17 июня. Трое щенков пробрались в заброшенное здание, и один из них провалился в поддув печки. Сам выбраться он не мог, а другие щенки были сильно напуганы и прятались в пространстве стен.

Чтобы извлечь щенка, спасатели использовали бензиновый, гидравлический и шанцевый инструменты. С их помощью они расширили проход и попали к несчастному животному. Спасателям пришлось ползти около 10 м в очень стеснённом пространстве под бетонным полом, чтобы вызволить щенка из заточения.

Отмечается, что спасательная операция закончилась хорошо, все щенки выжили, а сейчас они ищут новый дом. Теперь доступ в поддув печки ограничили, чтобы таких ситуаций больше не повторилось.