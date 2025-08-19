В поселке Лесной завершены аварийно-спасательные работы

В поселке Лесной Шиловского района Рязанской области завершены аварийно-спасательные работы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

По последним данным, пострадали 164 человека, из них 25 человек погибли. В ликвидации последствий задействованы 361 специалист и 85 единиц техники.

Ранее стало известно, что у многих пострадавших возможны последствия от взрывной волны – в первую очередь, нарушения слуха. По результатам осмотра выявлены пациенты с акубаротравмой и тугоухостью.

В результате ЧП на предприятии был нанесен ущерб 11 зданиям, включая местную больницу.

Горячая линия (круглосуточно):

8 (49136) 3-74-64

8 (49136) 3-70-35

В дополнение к обязательным выплатам организован сбор средств в Фонде социального развития Рязанской области. Поддержать пострадавших можно на официальном сайте фонда: fundryazan.ru/donations

Все пожертвования будут направлены на помощь семьям погибших и пострадавшим с тяжёлыми травмами.