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Транспорт и дороги

В поселке Канищево завершены ремонтные работы на трех улицах

Анастасия Мериакри

30 июля состоялась комиссионная приемка отремонтированных дорог на улицах Полевая, Весенняя и Чапаева. Вместе с представителями Рязанской областной Думы, администрации Рязани, подрядчика и жителями микрорайона депутат по округу №14 Елена Акимкина оценила качество ремонта.

Ремонт дорожного полотна, в частности укладка асфальтобетонного покрытия, полностью завершен. Он проводился в рамках реализации муниципальной программы «Окраины». Площадь участков – 740 кв. м. (ул. Полевая – Весенняя) и 940 кв. м. (ул. Чапаева).

Собравшиеся отметили, что работы на объектах выполнены подрядчиком на высоком уровне.

Напомним, в этом году запланировано отремонтировать 11 участков дорог частного сектора. Их выбор осуществлялся при участии активистов территориального общественного самоуправления и депутатов с учетом оценки состояния дорожного покрытия профильными специалистами.

Все строящиеся и ремонтируемые в Рязани объекты можно найти на интерактивной карте: np.er62.ru

В поселке Канищево завершены ремонтные работы на трех улицах В этом году планируется обновить 11 участков дорог в частном секторе. Выбор объектов проводился с участием активистов территориального общественного самоуправления и депутатов, а также с учетом оценки состояния дорожного покрытия специалистами.
В поселке Канищево завершены ремонтные работы на трех улицах В этом году планируется обновить 11 участков дорог в частном секторе. Выбор объектов проводился с участием активистов территориального общественного самоуправления и депутатов, а также с учетом оценки состояния дорожного покрытия специалистами.
В поселке Канищево завершены ремонтные работы на трех улицах В этом году планируется обновить 11 участков дорог в частном секторе. Выбор объектов проводился с участием активистов территориального общественного самоуправления и депутатов, а также с учетом оценки состояния дорожного покрытия специалистами.
В поселке Канищево завершены ремонтные работы на трех улицах В этом году планируется обновить 11 участков дорог в частном секторе. Выбор объектов проводился с участием активистов территориального общественного самоуправления и депутатов, а также с учетом оценки состояния дорожного покрытия специалистами.
В поселке Канищево завершены ремонтные работы на трех улицах В этом году планируется обновить 11 участков дорог в частном секторе. Выбор объектов проводился с участием активистов территориального общественного самоуправления и депутатов, а также с учетом оценки состояния дорожного покрытия специалистами.

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