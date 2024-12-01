В поселке Елатьма Касимовского района полицейские остановили сильно пьяного водителя

В поселке Елатьма Касимовского районе, вблизи дома 50, остановили автомобиль «Вольво ХС60», которым управлял мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Инцидент произошел 26 ноября. Во время освидетельствования 61-летнего водителя на состояние алкогольного опьянения обнаружили 0,805 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Это значительно выше допустимого уровня.

В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет.