В понедельник в Рязанской области ожидаются осадки и налипание мокрого снега

В понедельник, 20 марта, утром и днём на территории Рязанской области ожидаются снег, мокрый снег и дождь. Метеопредупреждение со ссылкой на прогноз синоптиков выпустил региональный главк МЧС.

Жителей предупреждают о гололёде, налипании мокрого снега и гололедице на дорогах.

В чрезвычайном ведомстве напомнили, что в непогоду нельзя стоять под крышами домов, рекламными конструкциями, деревьями и ЛЭП. По возможности следует ограничить время нахождения на улице.