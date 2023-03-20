Понедельник, 20 марта, 2023
Татьяна Проводина

В понедельник в Рязанской области ожидаются осадки и налипание мокрого снега

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Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

В понедельник, 20 марта, утром и днём на территории Рязанской области ожидаются снег, мокрый снег и дождь. Метеопредупреждение со ссылкой на прогноз синоптиков выпустил региональный главк МЧС.

Жителей предупреждают о гололёде, налипании мокрого снега и гололедице на дорогах.

В чрезвычайном ведомстве напомнили, что в непогоду нельзя стоять под крышами домов, рекламными конструкциями, деревьями и ЛЭП. По возможности следует ограничить время нахождения на улице.

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