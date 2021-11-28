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Воскресенье, 28 ноября, 2021
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В понедельник, 29 ноября, отключат свет на семи улицах Рязани

7info

В понедельник, 29 ноября, в Рязани на нескольких улицах отключат электричество. Адреса сообщил сайт мэрии.

Причина отключения — работы на воздушной линии.

С 09.30 до 16.00 света не будет:

  • дома с 1 по 14, 16, 22 на 5-м проезде улицы Новой;
  • дома с 1 по 11, с 13 по 15, 17 на 6-м проезде улицы Новой;
  • дома № 14, 16, 16А, с 18 по 21, с 23 по 26, 28, 30 на улице Тургенева;
  • дома № 25, 27, 29, 31 на улице Радиозаводской;
  • дома № 4, 6, 8, 10, 12, 14 на улице Белинского;
  • дома 78 стр 2, 80 стр. 2 на улице Боголюбова;
  • дома с 3 по 13, 15 на проезде Белинского.

Работы производит МУП «РГРЭС».

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