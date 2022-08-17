В поликлинике Рязанской ОКБ открыли кабинет для тех, кому нужно «только спросить»

В поликлинике Рязанской ОКБ открыли сестринский пост, пациенты называют его в шутку кабинетом для тех, кому нужно «только спросить».
Как сообщил главврач медучреждения Андрей Карпунин, его открыли с целью сократить время ожидания в очередях и разгрузить врачей поликлиники. Медсёстры, которые заступают на пост, выдают справки, анализы, берут мазки на COVID-19 для госпитализации, помогают с организационными вопросами.
Также в компетенции сестринского поста – оказание неотложной помощи.
Отметим, что сестринский пост в поликлинике работает уже около года. Этот проект запускали уак пилотный, теперь же кабинет работает в полную силу. Ежедневно консультации и помощь медсестёр получают до 100 пациентов.