В поликлинике Рязанской ОКБ открыли кабинет для тех, кому нужно «только спросить»

В поликлинике Рязанской ОКБ открыли сестринский пост, пациенты называют его в шутку кабинетом для тех, кому нужно «только спросить».

Как сообщил главврач медучреждения Андрей Карпунин, его открыли с целью сократить время ожидания в очередях и разгрузить врачей поликлиники. Медсёстры, которые заступают на пост, выдают справки, анализы, берут мазки на COVID-19 для госпитализации, помогают с организационными вопросами.

Также в компетенции сестринского поста – оказание неотложной помощи.

– Если пациент чувствует себя плохо, но сомневается в состоянии своего здоровья, на сестринском посту определяют, какой вид помощи ему требуется. Здесь измеряют рост, вес, сатурацию, другие показатели и направляют пациента в кабинет неотложной помощи, либо записывают на следующий день на прием к терапевту. Все действия регламентированы чек-листами и инструкциями, но в случае сомнений на помощь приходит врач, – рассказал Карпунин.

Отметим, что сестринский пост в поликлинике работает уже около года. Этот проект запускали уак пилотный, теперь же кабинет работает в полную силу. Ежедневно консультации и помощь медсестёр получают до 100 пациентов.