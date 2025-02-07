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Медицина

В поликлинике рязанской больницы №10 переформатируют работу процедурного кабинета

Валерия Мединская

После обращений пациентов, связанных с большой загруженностью процедурного кабинета в поликлинике рязанской больницы №10 (филиал ОКБ), будет пересмотрена организация его работы. Об этом информирует региональный Минздрав.

Как пояснила заведующая отделением медицинской профилактики поликлиники Светлана Зайцева, 5 февраля в процедурный кабинет для сдачи крови одновременно обратились более 70 человек. Длинная очередь вызвала недовольства.

В связи с этим в поликлинике были открыты дополнительные пункты для забора крови. Потоки пациентов будут распределены. Как итог — время ожидания для проходящих диспансеризацию и профилактические осмотры теперь не будет 30 минут. В дальнейшем планируется сократить время ожидания приёма и выполнения процедур, а также улучшить условия работы персонала.

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