В поликлинике №4 избавились от очередей благодаря цифровой записи к врачам

В рязанской поликлинике №4 пропали очереди в регистратуру благодаря записи к врачам через Госуслуги и инфоматы.

Пациенты отметили, что новая система сделала посещение поликлиники более удобным, сообщают «Рязанские ведомости».

«Стало очень удобно, нет очередей в регистратуру. Администратор дежурный всегда на месте, отвечает на вопросы», — написал один из пациентов.

На месте регистратуры в поликлинике планируют организовать зону ожидания и рабочее место администратора.

Ранее стало известно, что в рязанской поликлинике №4 тестируют «бесшовные» приемы к врачам.