Среда, 4 октября, 2023
На главнуюНовости РязаниНовости медицины

В поликлинике №4 избавились от очередей благодаря цифровой записи к врачам

7info 2
Image by pressfoto on Freepik

В рязанской поликлинике №4 пропали очереди в регистратуру благодаря записи к врачам через Госуслуги и инфоматы.

Пациенты отметили, что новая система сделала посещение поликлиники более удобным, сообщают «Рязанские ведомости».

«Стало очень удобно, нет очередей в регистратуру. Администратор дежурный всегда на месте, отвечает на вопросы», — написал один из пациентов.  

На месте регистратуры в поликлинике планируют организовать зону ожидания и рабочее место администратора.

Ранее стало известно, что в рязанской поликлинике №4 тестируют «бесшовные» приемы к врачам.

Читайте также

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах