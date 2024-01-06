В полиции заинтересовались переломом черепа у младенца, сидевшего на полу

В Санкт-Петербурге медики сообщили в полицию о странном переломе черепа у 8-месячной девочки, сообщает РЕН ТВ.

Врачи посчитали объяснения родителей о появлении травмы подозрительными, отмечают журналисты.

Ребёнок живёт в родителями и двумя детьми в квартире на Комендантском проспекте. Скорую помощь вызвали 5 января. По словам отца, у девочки, сидевшей на полу, обнаружили шишку на голове.

Родители считают, что дочь ударилась головой, играя на полу.

В больнице малышке диагностировали ушиб головного мозга, перелом теменной кости. Юная пациентка находится в состоянии средней тяжести.

Обстоятельства получения травмы выясняют правоохранители.