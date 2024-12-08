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В полиции Рязани вспоминают погибшего при разрыве снаряда подполковника Ситникова

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Валерия Мединская

7 декабря 2023 года на полигоне под Рязанью трагически погиб подполковник полиции Алексей Ситников. Управление МВД России по региону вспоминает своего сослуживца и публикует его биографию.

Ситников проходил службу на различных должностях в органах внутренних дел с 2007 года. В 2017 году офицера назначили на должность командира отряда специального назначения «Гром» УНК. Затем он возглавил СОБР Росгвардии по Рязанской области.

Подполковник полиции Алексей Ситников неоднократно понимал участие в сложных и опасных операциях, нёс службу на Северном Кавказе, куда ездил в командировки. Награждён медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За доблесть в службе» и «За боевое содружество».

Трагедия произошла год назад на полигоне Дубровичи. Во время плановых занятий по огневой подготовке там произошёл внештатный разрыв боеприпаса после выстрела.

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