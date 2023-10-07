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В полиции рассказали о задержании вооружённого мужчины на улице Почтовой

7info7

Пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области обнародовала подробности задержания вооружённого мужчины на улице Почтовой вечером 6 октября.

Сообщается, что в ходе профилактического рейда сотрудники ППС остановили около одного из развлекательных заведений мужчину, который вёл себя агрессивно. При проверке документов и досмотре у 34-летнего рязанцы полицейские обнаружили травматический пистолет.

В полиции рассказали о задержании вооружённого мужчины на улице Почтовой

Гражданина доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. По факту случившегося проводится проверка.

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