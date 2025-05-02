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Происшествия

В полиции раскрыли подробности вечерней драки в рязанском ТЦ

Валерия Мединская

Полицейские установили личности участников конфликта в торговом центре на Солотчинском шоссе. Подробности происшествия обнародовало Управление МВД по Рязанской области.

Потасовка произошла вечером 1 мая. Как выяснилось, два нетрезвых мужчины толкнули женщину, за которую заступился сопровождающий ее супруг. Словесная перепалка быстро переросла в драку.

Всех участников конфликта доставили в отдел для выяснения обстоятельств случившегося. По факту потасовки будет принято соответствующее  процессуальное решение.

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