Полицейские назвали причину аварии на мосту в Волгограде, которая произошла вечером 1 сентября, пишет V1.RU.

По предварительным данным, белый Renault с тремя детьми и женщиной за рулем влетел в отбойник. В итоге погибли двое детей: трех и девяти лет.

В полиции уточнили, что 37-летняя водитель превысила скорость и не справилась с управлением. Транспортное средство врезалось в отбойник. Тяжелые травмы получили сама автомобилистка и 14-летняя пассажирка.

После случившегося возбуждено уголовное дело.