В поезде с «ушлой бабушкой»: история конфликта за нижнюю полку

Алексей Самохин
Изображение от bearfotos на Freepik

Автор канала «Щи да Каша» на платформе «Дзен» поделился историей, которая произошла с ним в плацкартном вагоне. Он рассказал, как пожилая женщина пыталась занять его нижнюю полку, игнорируя то, что её собственное место было наверху.

Начало конфликта

Мужчина, который недавно перенёс операцию, заранее купил билет на нижнюю полку. Его попутчиками оказались пожилой мужчина, бабушка и её внук-подросток. По билетам, у бабушки с мужем были верхние места, а у рассказчика и внука — нижние.

Сразу после посадки в вагон женщина начала намекать, что хочет поменяться местами. Она улыбалась, приговаривала, как ей повезло с попутчиками, и даже застелила внуку нижнее место, хотя по возрасту он мог это сделать и сам.

«Сейчас вот молодой человек со мной местами поменяется, — выдала она, — и как мы чудесно до дома доедем».

Автор, в чьи планы не входило меняться с кем-то местами, проигнорировал намёки. Он рассказал о недавней операции, которая делала лазание по полкам невозможным.

Бабушка пошла напролом

Когда намёки не сработали, женщина перешла к открытому конфликту. Вечером она заявила, что уже слишком старенькая, чтобы залезать на верхнюю полку, и потребовала, чтобы «настоящий мужчина» уступил ей место. При этом она не сказала даже слова «пожалуйста».

В ответ мужчина предложил ей поменяться местами с собственным внуком. «Ему же уже лет 14, да и ростом он как я», — объяснил он. Бабушка возмутилась и назвала его невоспитанным, добавив, что «ребёнок» не может ехать на верхней полке. Когда она поняла, что мужчина не уступит, начала подначивать соседей по вагону. Однако никто её не поддержал. Один мужчина предложил ей своё нижнее место на боковушке, но и этот вариант её не устроил.

После этого женщина привела проводника, надеясь, что он заставит мужчину поменяться. Проводник, проверив билеты, заявил, что она должна ехать на своём месте, и не может заставить пассажира уступить.

Попытка захвата

Когда автор на время вышел в тамбур, он вернулся и обнаружил, что бабушка самостоятельно перекинула его матрас и вещи на верхнюю полку, а сама улеглась на его месте. Мужчина снова пошёл за проводником. После предупреждения, что в противном случае будет вызван наряд полиции, бабушка всё же вернулась на своё место.

Автор признался, что в другой ситуации, возможно, и уступил бы, но на этот раз здоровье было для него важнее. Он считает, что пожилым людям нужно понять: мир не вертится вокруг них, и не все обязаны им уступать, особенно если на это есть уважительные причины.

