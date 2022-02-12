В подвале многоэтажного дома на Советской Армии обнаружили тело 28-летнего рязанца 

В Рязани в подвале многоэтажного дома на улице Советской Армии обнаружили тело 28-летнего жителя Новомичуринска, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на старшего следователя Железнодорожного МСО Рязани СУ СКР по Рязанской области Сергея Балуева.

Труп с гнилостными изменениями нашли несколько дней назад. В кармане мужчины находился паспорт имя жителя Новомичуринска 1993 года рождения.

По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер.

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По факту случившегося следователями проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.