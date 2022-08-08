В подвале дома нашли труп мужчины, прибитый гвоздями к полу

В подвале дома в Нижнем Тагиле нашли труп мужчины, прибитый гвоздями к полу, сообщает E1.RU.

Тело обнаружили в середине июля в Ленинском районе города, но известно об этом случае стало только сейчас.

Источник, связанный с ритуальными агентствами, рассказал журналистам, что тело лежало в воде. Установить личность погибшего не удалось, труп сильно разбух, разложился.

В следственном управлении Следственного комитета РФ Свердловской области информацию не опровергли, от комментариев воздержались.

Портал пишет: идёт проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.