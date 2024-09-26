Четверг, 26 сентября, 2024

В подполье рассказали о последствиях взрывов под Одессой

Автор: Алексей Самохин

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Изображение сгенерировано ИИ

В интервью РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что во время инцидента в порту «Южный» были суда, перевозившие горюче-смазочные материалы и технику.

Накануне вечером жители посёлка Южное в Одесской области услышали мощный взрыв.

«Звук был со стороны нефтехранилища, расположенного рядом с портом «Южный», — отметил Лебедев.

По его словам, на территории нефтехранилища также находится подстанция. В результате удара посёлок частично остался без электричества.

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