В подмосковной больнице пациентов готовы лечить от геморроя с помощью физиотерапии

В Видновской РКБ готовы лечить пациентов с помощью физиотерапии от различных заболеваний, в том числе от геморроя. Об этом заведующая восстановительным отделением медучреждения Светлана Малиновская рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По её словам, физиотерапию назначают при различных недугах травматологи, педиатры и неврологи. Например, в больнице с её помощью лечат неврологию, предынсультное состояние, когда речь идёт об ишемическом инсульте, параличи, поражение нерва и даже геморрой.

Эффективна физиотерапия при травматологических вмешательствах, рассказывает медик. Например, в случае с переломами или атроскопией коленного сустава.