Воскресенье, 7 сентября, 2025
22.9 C
Рязань
Новости России

В Подмосковье женщина стреляла из винтовки по детскому дрону, приняв его за «боевой»

Алексей Самохин

В садовом товариществе под Шатурой (Московская область) женщина открыла огонь из пневматической винтовки по квадрокоптеру, которым управлял девятилетний мальчик. Об этом ИА «Регнум» рассказал отец ребёнка Вячеслав.

Инцидент произошёл ещё 6 июля, но известно о нём стало только сейчас. По словам мужчины, его сын запустил подаренный квадрокоптер над территорией дачи, когда раздались звуки стрельбы. На изображении с камеры дрона Вячеслав увидел соседку, которая бегала по своему участку и пыталась сбить аппарат.

Попасть в квадрокоптер женщине не удалось — устройство не получило повреждений. Отец ребёнка подчеркнул, что не стал вступать в конфликт.

«Сейчас неспокойное время, много тревожных новостей — возможно, она испугалась, что это прилетел настоящий БПЛА ВСУ», — отметил он.

На место была вызвана полиция. Сотрудники провели с соседкой профилактическую беседу. В настоящий момент конфликт исчерпан, стороны претензий друг к другу не имеют.

Самые читаемые материалы

Новости России

Стало известно, что выдало Аглаю Тарасову перед задержанием в Домодедово

Актрису Аглаю Тарасову, задержанную в аэропорту Домодедово, выдало странное...
Новости России

В Подмосковье женщина стреляла из винтовки по детскому дрону, приняв его за «боевой»

Попасть в квадрокоптер женщине не удалось — устройство не получило повреждений. Отец ребёнка подчеркнул, что не стал вступать в конфликт.
Новости Рязани и области

Элитный «американский» спецназ пытается удержать наступление российских войск

Официальный Киев отказывается признавать потерю позиций, но в украинских пабликах царит уныние.
Кино и ТВ

Влад Череватый задумался об уходе с проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших»?

В очередной серии проект на испытание отправятся Марьяна Романова, Влад Череватый и Виктория Райдос.
Культура и события

На выходных рязанцев приглашают на Форум древних городов и два фестиваля 

Близятся первые выходные осени! Чем не повод зажечь, подобно тому, как сезон зажигает тёплыми цветами деревья? 6 и 7 сентября готовят рязанцам не только хорошую погоду, но и множество грандиозных событий! Спешим сообщить, каких. 

Последние новости

Здоровье

Диетолог Редина рассказала, как укрепить иммунитет осенью

Осень — период ослабления иммунитета. Учащающиеся дожди, резкие перепады погоды, уменьшение продолжительности светового дня, стресс после отпуска, снижение витаминов из-за смены рациона питания — всё это приводит к снижению адаптационного потенциала организма.
Новости мира

Итальянский подросток Карло Акутис станет первым святым-миллениалом

Акутис при жизни прославился как создатель веб-сайтов и популяризатор католической веры в интернете, за что получил прозвище «инфлюенсер Бога».
Новости России

«Златоустовский маньяк» подал в суд на своего адвоката и потребовал 2 млн рублей

Он был признан виновным в изнасиловании и убийстве двух школьниц, ещё одна пострадавшая — ученица первого класса — выжила.
Новости России

Эксперт Дандыкин объяснил удары РФ по Украине угрозами Зеленского и ЕС

Президент Путин говорил: если они не идут навстречу и не понимают, значит, есть решение вооружённым путём
Новости России

Экстрасенс предсказала срок завершения СВО и рассказала о судьбе Украины

Экстрасенс считает, что в ближайшие месяцы события будут развиваться стремительно, и многое из того, что ранее казалось невозможным, станет реальностью.
Общество

Проекты рязанцев выиграли гранты «Росмолодёжи» на 4 млн рублей

Победителями стали 13 авторов проектов в самых разных сферах: от инклюзивного туризма и образовательных форумов до переработки отходов, танцевальных студий и научных инициатив.
Новости России

Военкор Коц рассказал о последствиях ночного удара по Украине

Сегодня был зафиксирован новый рекорд по числу задействованных дронов — 810 аппаратов.
Общество

Лунное затемнение смогут наблюдать рязанцы вечером 7 сентября

Отмечается, что изменение цвета и яркости Луны будут видны невооруженным глазом, но для того, чтобы в полной степени оценить всю красоту происходящего, лучше использовать бинокль или телескоп.