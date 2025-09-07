В Подмосковье женщина стреляла из винтовки по детскому дрону, приняв его за «боевой»

В садовом товариществе под Шатурой (Московская область) женщина открыла огонь из пневматической винтовки по квадрокоптеру, которым управлял девятилетний мальчик. Об этом ИА «Регнум» рассказал отец ребёнка Вячеслав.

Инцидент произошёл ещё 6 июля, но известно о нём стало только сейчас. По словам мужчины, его сын запустил подаренный квадрокоптер над территорией дачи, когда раздались звуки стрельбы. На изображении с камеры дрона Вячеслав увидел соседку, которая бегала по своему участку и пыталась сбить аппарат.

Попасть в квадрокоптер женщине не удалось — устройство не получило повреждений. Отец ребёнка подчеркнул, что не стал вступать в конфликт.

«Сейчас неспокойное время, много тревожных новостей — возможно, она испугалась, что это прилетел настоящий БПЛА ВСУ», — отметил он.

На место была вызвана полиция. Сотрудники провели с соседкой профилактическую беседу. В настоящий момент конфликт исчерпан, стороны претензий друг к другу не имеют.