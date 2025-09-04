В Подмосковье задержан подросток за поджог релейного шкафа, квалифицированный как теракт

В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Куровская поступило сообщение о возгорании релейного шкафа на перегоне между станциями Гжель и Овражки Казанского направления Московской железной дороги. Этот шкаф используется для переключения светофоров.

На место выехала следственно-оперативная группа. Проверка показала, что причиной возгорания стал поджог: на оборудовании обнаружены следы постороннего вмешательства и признаки воздействия огня. К счастью, движение поездов не было нарушено.

По данному факту следствием транспортной полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (теракт).

В ходе совместной работы сотрудников УТ МВД России по ЦФО, ЛУ МВД России на станции Москва-Рязанская и УФСБ России по Москве и области была установлена личность подозреваемого. Им оказался 17-летний житель Подмосковья, ранее не судимый. Подросток был задержан по месту жительства и дал признательные показания.

Он рассказал, что решился на поджог после того, как получил предложение от анонимного заказчика в мессенджере, обещавшего вознаграждение в 40 тысяч рублей. На месте он нашёл релейный шкаф и поджёг его с помощью спичек и бензина. Свою акцию подросток снял на телефон и отправил видео заказчику, но обещанных денег так и не получил.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91–92 УПК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Уголовное дело передано в Восточный следственный отдел Западного МСУТ СК России для дальнейшего расследования.