В Подмосковье высокопоставленный полицейский устроил аварию с четырьмя пострадавшими

Вечером 6 марта 35-летний майор полиции устроил крупное ДТП на 452-м километре Московского большого кольца, пострадала семья из четырёх человек, сообщает МК.

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По данным издания, полицейский двигался на личном автомобиле Saab, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Тойотой».

В результате ДТП пострадали все находившиеся в салоне «Тойоты»: 33-летний водитель, его супруга, 4-месячная дочь и 3-летний сын. Всех, кроме мужчины, госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейский отказался от прохождения медосвидетельствования. Подробности инцидента выясняются.