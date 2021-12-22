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Среда, 22 декабря, 2021
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В Подмосковье врачи извлекли из глаза пациента 5-сантиметровую ветку

Александр Ильин

Врачи Ступинской больницы Московской области извлекли из глаза 38-летнего пациента 5-сантиметровую ветку, сообщает МК. 

Мужчина обратился к медикам с жалобой на рану правого века. Он рассказал, что два месяца назад упал, с тех пор увечье не зажило и стало гноиться. 

После проведённой диагностики выяснилось, что инородное тело длинной более 5 сантиметров проткнуло глазницу и застряло в пазухе носа. Обнаруженная в ходе операции ветка успела прогнить, что осложнило проведение хирургического вмешательства. 

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Как пояснил специалист медучреждения, мужчина не заметил присутствие инородного тела, поскольку ветка не задела никаких важных органов. Уточняется, что сейчас пациент здоров.

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