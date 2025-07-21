В Подмосковье увеличили штраф за незаконное использование проездных

Депутаты Мособлдумы утвердили увеличение штрафа за неправомерное использование социальных карт в общественном транспорте. Теперь нарушителям придётся заплатить 4 тысячи рублей вместо прежних 2,5 тысячи, сообщает телеканал «360».

Новые меры направлены на снижение числа нарушений

Как пояснил председатель комитета по транспорту Максим Коркин, инициатива направлена на борьбу с использованием чужих проездных документов, в первую очередь социальных карт жителя Московской области.

— Это поможет исключить случаи, когда одни граждане оплачивают проезд по чужим картам, — отметил Коркин.

Изменения позволяют уравнять ответственность с Москвой, где аналогичный штраф действует с мая 2023 года.

Социальные карты будут изымать при проверке

С начала 2024 года в регионе было выявлено 1055 подобных правонарушений. Только за первое полугодие текущего года оштрафованы 458 пассажиров.

Инспекторы будут определять принадлежность карты с помощью сканеров. При выявлении нарушений они обязаны изъять проездной и передать его в МФЦ. Решение о блокировке примут органы социальной защиты.

Сам владелец карты ответственности не несёт, если ею воспользовался другой человек, но обязан следить за её сохранностью.