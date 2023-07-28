Жители ЖК «Пригород Лесное» в деревне Мисайлово устроили самосуд над подозреваемым в педофилии, пишет телеграм-канал SHOT.

По словам очевидцев, количество нападавших достигло 30 человек. Она набросились на 23-летнего парня, решив, что он приставал к их детям. На кадрах видно, что жертву избивают руками и ногами.

Стражи порядка задержали двоих самых активных участников потасовки.

Избитого перед опросом решили отправить в больницу города Видного, но вскоре он сбежал оттуда. Сейчас его ищут полицейские.