Пятница, 28 июля, 2023
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В Подмосковье устроили кровавый самосуд над подозреваемым в педофилии

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Жители ЖК «Пригород Лесное» в деревне Мисайлово устроили самосуд над подозреваемым в педофилии, пишет телеграм-канал SHOT.

По словам очевидцев, количество нападавших достигло 30 человек. Она набросились на 23-летнего парня, решив, что он приставал к их детям. На кадрах видно, что жертву избивают руками и ногами.

Стражи порядка задержали двоих самых активных участников потасовки.

Избитого перед опросом решили отправить в больницу города Видного, но вскоре он сбежал оттуда. Сейчас его ищут полицейские.

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