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Четверг, 6 января, 2022
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В Подмосковье учительница зверски убила десятимесячную дочь

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В ближайшее время будет предъявлено обвинение 34-летней жительнице Подмосковья, которую обвиняют в убийстве десятимесячной дочери, пишет МК.

Сообщается, что мама вышла с ней погулять на улицу в деревне Гаврино. Вскоре она решила закопать малышку в снегу.

Злоумышленница призналась, что устала от постоянного плача ребенка и, когда девочка закапризничала снова, она задушила жертву. Женщина работала в школе, откуда вышла в декретный отпуск.

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Как стало известно, семья, в которой произошла трагедия, считалась полной и положительной.

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