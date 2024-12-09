Понедельник, 9 декабря, 2024
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В Подмосковье спилили главную новогоднюю ель страны

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Валерия Мединская

В понедельник, 9 декабря, в Подмосковье спилили главную новогоднюю ель страны. Дерево установят на Соборной площади Кремля в этот четверг, 12 декабря. Сообщает РБК.

Соборную площадь украсит 25-метровое дерево, которому 90 лет. Размах ветвей ели — 8 м, диаметр ствола — 60 см.

Ель выбирали по форме, объему хвои, состоянию лап и общему внешнему виду. Среди основных требований — гладкий и ровный, без изгибов, ствол, ровная конусовидная крона, не слишком густая хвоя.

В Московской области на главную новогоднюю елку страны претендовали 15 деревьев, в прошлом году их было вдвое больше. Лесничему, нашедшему ель, вручили новый автомобиль Niva Chevrolet. 

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