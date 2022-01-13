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Четверг, 13 января, 2022
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В Подмосковье собака откусила голову хозяйке

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Стали известны подробности гибели 63-летней женщины в подмосковных Люберцах, пишет МК.

Ранее в квартире на улице Льва Толстого нашли обезглавленный труп хозяйки с ярко выраженными гнилостными изменениями. Голова женщины находилась в другой комнате.

По словам соседей, которые до этого жаловались на ужасный запах из помещения и вызвали полицейских, по жилищу бегала голодная дворняжка.

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По версии следствия, собака пенсионерки откусила ей голову уже после смерти. При этом женщина умерла естественной смертью. Проводится проверка.

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