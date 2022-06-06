В Подмосковье родственник прострелил подростку половые органы

Жертвой неадекватного родственника стал 15-летний подросток в Подмосковье, пишет МК.

Инцидент произошел вечером 5 июня в одном из поселков на юге региона. Школьник и его друг решили зайти в местный магазин, где и встретили злоумышленника – бывшего таксиста – и его приятеля.

Вскоре пьяные мужчины переместились в ближайший двор. Бывший водитель стал стрелять из травматического пистолета в воздух, пугая детей. Подростки подошли к хулигану, пытаясь призвать к ответу.

Со словами «ты что, бессмертный» мужчина выстрелил в мальчиков. В итоге он прострелил родственнику половые органы. Возбуждено уголовное дело.