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Четверг, 13 января, 2022
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В Подмосковье педофил почти год насиловал детей и снимал с ними порно

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Московский областной суд вынес приговор 55-летнему мужчине, которого признали виновным в изнасиловании детей в Одинцово, пишет МК.

Преступления происходили с конца 2019 года до конца следующего года. По версии следствия, злоумышленник дружил с одинокой пьющей женщиной. Однажды он позвал ее дочь и подругу в гости. Девочкам было 12 и 13 лет, и они не заподозрили ничего дурного.

Злоумышленник надругался над жертвами и снял все происходящее на телефон. Он стал шантажировать школьниц, что разошлет интимное видео в Сеть. Угрожая девочкам, педофил несколько раз заманивал их в свою квартиру и ублажал себя.

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В итоге мужчину приговорили к двадцати годам лишения свободы.

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