Во вторник днем в подмосковном Красногорске обнаружено тело экс-сотрудницы Федеральной антимонопольной службы. Предположительно, речь идет о самоубийстве, пишет «Московский комсомолец».

Как стало известно МК, около 12:45 возле жилого дома нашли тело 30-летней женщины. Незадолго до этого ее видели на общем балконе 14-го этажа. Погибшая была в верхней одежде, характер травм позволяет предположить, что она покончила с собой.

Погибшая, 30-летняя Алина П., ранее занимала должность начальника отдела антимонопольного контроля в промышленности ФАС. Это подразделение занимается анализом конкуренции на товарных рынках в промышленных секторах, проводит проверки хозяйствующих субъектов на предмет нарушений антимонопольного законодательства.