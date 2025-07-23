В конце июля в Московской области начался активный сезон гадюк. Об этом сообщил биолог Алексей Соколов из Сергиева Посада. По его словам, сейчас змеи особенно раздражительны — они охотятся, перемещаются и приносят потомство.

Именно в эти недели в лесах Подмосковья появляются сотни молодых гадюк. Каждая из них с рождения имеет полноценный яд. Особую опасность змеи представляют для дачников, туристов и грибников.

Где чаще всего можно встретить гадюк

По словам биолога, змеи особенно активны при температуре около +25 °C. Они ищут прохладу и прячутся в тенистых местах — возле пней, в высокой траве, среди веток и в заболоченных участках. Таких мест особенно много в Волоколамском, Дмитровском и Шатурском районах.

Молодые гадюки не боятся человека и при неожиданной встрече могут атаковать. Это делает прогулки по лесу потенциально опасными даже для опытных грибников.

Как избежать укуса и что делать в экстренной ситуации

Специалисты советуют в сезон активности змей носить плотную одежду, резиновые сапоги и внимательно осматривать место перед тем, как присесть или прикоснуться к предметам на земле.

Если вы всё же встретили гадюку, важно не паниковать. Не делайте резких движений — лучше медленно отойти назад.

Если укус произошёл:

не накладывайте жгут;

не прижигайте место укуса;

сохраняйте спокойствие и двигайтесь как можно меньше;

пейте воду и сразу звоните по номеру 112;

в больнице обязательно уточните, что укусила гадюка — это важно для выбора антидота.

Ранее учёные Рязанского госуниверситета имени Есенина рассказали, как отличить гадюку от безобидного ужа.

В Рязанской области часто встречаются обыкновенный уж и обыкновенная гадюка. В некоторых случаях эти два вида змей могут быть легко перепутаны обывателями. При этом если уж не ядовит и его укус несет меньше серьезных последствий для человека, то гадюка – змея ядовитая.