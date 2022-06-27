В Подмосковье мужчина сломал половой орган во время секса с любимой

Житель Подмосковья едва не лишился своего полового органа во время сексуальных игр со своей девушкой, пишет МК.

По предварительной информации, 41-летний мужчина работает водителем-экспедитором. На днях он вернулся из рейса и решил сходу навестить подругу.

Однако ночь любви не задалась. В самый ответственный момент любовник услышал хруст и ощутил сильнейшую боль.

Врачи диагностировали у него перелом полового органа. Накануне пациенту сделали операцию. Медики пообещали, что после заживления все будет работать как раньше.