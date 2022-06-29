19 C
Рязань
Среда, 29 июня, 2022

В Подмосковье мужчина обливал кипятком детей и тушил об них сигареты

spot_img
Александр Ильин

В Подмосковье мужчина обливал кипятком детей и тушил об них сигареты

вакцинация

В деревне Брехово Солнечногорского района Московской области мужчина обливал кипятком детей сожительницы и тушил об них сигареты, сообщает РЕН ТВ.

Мужчина ставил несовершеннолетних — 14-летнюю девочку и 12-летнего мальчика — в угол на всю ночь, затем обливал их кипятком, тушил об них сигареты.

В один день дети сбежали к тёте, которая обратилась в правоохранительных органы. Мать и её сожителя задержали.

Выяснилось, что женщина знала об истязаниях детей, но закрывала на происходящее глаза. Брата с сестрой госпитализировали в больницу с множественными ожогами и травмами.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7