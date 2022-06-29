В Подмосковье мужчина обливал кипятком детей и тушил об них сигареты

В деревне Брехово Солнечногорского района Московской области мужчина обливал кипятком детей сожительницы и тушил об них сигареты, сообщает РЕН ТВ.

Мужчина ставил несовершеннолетних — 14-летнюю девочку и 12-летнего мальчика — в угол на всю ночь, затем обливал их кипятком, тушил об них сигареты.

В один день дети сбежали к тёте, которая обратилась в правоохранительных органы. Мать и её сожителя задержали.

Выяснилось, что женщина знала об истязаниях детей, но закрывала на происходящее глаза. Брата с сестрой госпитализировали в больницу с множественными ожогами и травмами.