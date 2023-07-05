Стражи порядка задержали 19-летнего жителя Домодедово, которого обвиняют в развращении 10-летней девочки, пишет МК.

Накануне в полицию ее мать, которая обнаружила в телефоне ребенка переписку с мужчиной на интимные темы. В мае парочка встретилась, когда девочка с родителями переехала на дачу.

Парень заявил, что ему 15 лет, и пригласил ребенка погулять по полю. Там он под угрозой расправы совершил насильственные действия сексуального характера.

После задержания он утверждал, что девочка якобы сама предложила свои услуги и даже попросила купить презервативы. Мужчина – уроженец зарубежной страны.