В Подмосковье мать бросила маленьких детей в машине дальнобойщика

В Орехово-Зуеве мать бросила маленьких детей в машине дальнобойщика, после чего скрылась в неизвестном направлении, пишет телеграм-канал SHOT.

По предварительной информации, водитель подобрал семью в Иванове. Глава семейства попросила подвезти ее и детей в подмосковный город. Дальнобойщику стало жалко ребят, и он охотно согласился.

На подъезде к Орехово-Зуево 33-летняя женщина попросила остановиться, чтобы сходить в туалет. В итоге она пропала. Мужчина отвез ее детей в местный отдел полиции. Сейчас они находится в больнице. У 8-летняя девочки обнаружили вирусную инфекцию.

Выяснилось, что дети были в грязной одежде, простужены и плохо разговаривали, а у 3-летнего мальчика даже не было обуви.