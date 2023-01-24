Жительница Подмосковья стала жертвой нападения после знакомства иностранцем-сталкером, говорится в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

По предварительной версии, 33-летняя женщина познакомилась с 23-летним французом. Пара встречалась около полугода, после чего девушка решила расстаться.

Такое решение не устроило молодого человека, который стал повсюду преследовать возлюбленную.

В один из дней злоумышленник сталкер подкараулил и избил жертву возле подъезда. Потерпевшая потеряла сознание. Тогда мужчина присвоил себе ее телефон и скрылся.