Четверг, 19 октября, 2023
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В Подмосковье безработный мигрант пытался изнасиловать школьницу

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении мигранта, который напал на 10-летнюю девочку в подъезде дома в Подмосковье, пишут «Плохие новости».

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что ребенок возвращался из школы домой. За ученицей четвертого класса увязался 22-летний мужчина.

Злоумышленник зашел за девочкой в подъезд. Она вовремя заметила извращенца и успела забежать в квартиру. Ее родители сразу же вызвали полицию.

Задержанным оказался безработный мигрант из Узбекистана, который приехал в Россию в августе этого года. У него не было определенного места жительства в стране.

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