В Подмосковье 15 детей погибли в ДТП с питбайками с начала года

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщили о росте числа ДТП с питбайками. С начала года в Подмосковье произошло 84 аварии с участием этих мотоциклов.

В результате этих ДТП погибли 15 детей, из которых 8 были младше 16 лет. Травмы получили 95 человек, в том числе 62 ребёнка.

Минтранс Подмосковья вновь подчеркнул, что питбайк является спортивным инвентарем, и ездить на нем по дорогам общего пользования запрещено.

Ведомство призвало родителей, которые позволяют детям управлять питбайками, быть максимально ответственными:

Всегда находиться рядом с ребенком.

Нанять инструктора.

Использовать питбайки только на специальных площадках.