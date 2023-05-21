В Подмосковье 11-летний мальчик сгорел в запертом сарае

Прокуратура Московской области контролирует установление всех обстоятельств гибели ребёнка в Раменском городском округе, сообщила пресс-служба ведомства.
Труп 11-летнего мальчика нашли посте тушения пожара в сарае вечером 19 мая в посёлке Дубовая Роща. Выяснение обстоятельств гибели ребёнка находится на контроле прокуратуры.
Телеграм-канал РИА Новости сообщает, что мальчика заперли приятели.
Дети поссорились и закрыли в сарае жертву, заслонив дверь на засов и заколотив его гвоздем. Затем возник пожар, и дети уже сами не смогли открыть дверь.