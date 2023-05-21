В Подмосковье 11-летний мальчик сгорел в запертом сарае

Погибшая пара екатеринбуржцев обвинила в своей смерти несколько человек, пишет E1.RU. Молодых людей обнаружили 19 мая в лесу в Верхней Пышме. В своей предсмертной записке они рассказали, что их избивали, терроризировали и вымогали деньги. Кроме того, пара указала имена и фамилии людей, которые могут быть причастны к этому. Следователь...