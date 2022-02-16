В Play Market распространяются фейковые приложения для инвестиций в газ

В Play Market появились фейковые приложения, предлагающие россиянам инвестировать в газ. Их названия эксплуатируют слова «Газпром» и «Инвестиции» в разных сочетаниях: «Инвестиции с Газпром», «ГазИнвест», «ГазАктив Инвест». Иконки большинства из них похожи на эмблему «Газпрома». «Известия» изучили эти приложения.

Приложения практически идентичны по наполнению: на первом экране сообщается, что Газпром разрешил торговать газом, и в видео-ролике заявляется, что в 2019 году Госдума приняла закон о возможности «микроинвестиций в Газпром». Затем предлагается заполнить форму обратной связи, после чего пользователю перезванивает «консультант». Он предлагает вложиться в один из проектов — «Сила Сибири», «Северный поток» или «Турецкий поток». Также в приложениях приводится якобы цитата предправления «Газпрома» Алексея Миллера и фейковая лицензия на осуществление деятельности форекс-дилера (по данным ЦБ, «Газпром-Инвест» нет в соответствующем реестре).

В «Газпроме» «Известиям» сообщили, что не имеют никакого отношения к подобным «платформам». Там добавили: компания предпринимает меры по противодействию мошенничеству, в том числе, на официальных интернет-ресурсах «Газпрома» общественность информируют о том, как распознать основные схемы, и направляют в «Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам» адреса фейковых сайтов.

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Фишинговые сайты «Газпром Инвестиций» стали появляться порядка трех лет назад — за это время было создано более 10 тыс. фейковых ресурсов, сообщил «Известиям» замгендиректора Infosecurity a Softline Company Игорь Сергиенко. При этом мобильные приложения по той же тематике начали появляться недавно — в январе 2022-го.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «‎Известий»:

Вынь да вложи: в России появились фейковые приложения для инвестиций в газ