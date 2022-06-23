В пятницу отключат холодную воду на пяти улицах Рязани

В пятницу, 24 июня, жителей 5 улиц Рязани ждёт отключение холодной воды. Адреса сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Причина отключения — ремонтные работы, которые проведут сотрудники Водоканала.

С 9 до 15 часов без воды останутся:

— улица Заречная, дома с 3 по 17 (нечетная сторона), с 4 по 18 (четная сторона);

— улица Луговая, дома с 5 по 23 (нечетная сторона), с 38 по 74 (четная сторона);

— улица Северная, дома с 3 по 9А (нечетная сторона), с 4 по 12 (четная сторона).

Кроме того, отключат холодную воду в домах № 21 корпус 1, 23, 25 корпус 1, 25 корпус 2, 25 по улице Братиславской и в доме № 26 корпус 2 на улице Полетаева.