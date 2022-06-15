В пяти рязанских вузах будут обучать студентов из Сирии

Правительство Рязанской области подписало соглашение с Министерством высшего образования и науки Сирии о приёме абитуриентов, пишет ТАСС.

Принимать студентов планировать пять вузов области. Речь идёт об РГУ имени С. А. Есенина, РГРТУ, РязГМУ, РГАТУ и рязанском Политехе. Информацию о возможности обучаться в этих учебных заведениях будут распространять среди выпускников сирийских школ.

Как отметил министр физической культуры и спорта Рязанской области, один из участников российской межведомственной делегации, Владислав Фролов набор абитуриентов из Сирии будет вестись на медицинские, педагогические, IT и инженерные направления. Фролов добавил: ограничения на количество студентов нет.