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Четверг, 16 июня, 2022

В пяти рязанских вузах будут обучать студентов из Сирии

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В пяти рязанских вузах будут обучать студентов из Сирии

Правительство Рязанской области подписало соглашение с Министерством высшего образования и науки Сирии о приёме абитуриентов, пишет ТАСС.

Принимать студентов планировать пять вузов области. Речь идёт об РГУ имени С. А. Есенина, РГРТУ, РязГМУ, РГАТУ и рязанском Политехе. Информацию о возможности обучаться в этих учебных заведениях будут распространять среди выпускников сирийских школ.

Как отметил министр физической культуры и спорта Рязанской области, один из участников российской межведомственной делегации, Владислав Фролов набор абитуриентов из Сирии будет вестись на медицинские, педагогические, IT и инженерные направления.  Фролов добавил: ограничения на количество студентов нет.

— Каждый из перечисленных вузов имеет современные общежития, бассейны, хорошо оборудованные спортивные ядра. Вузы большие и имеют хорошее оснащение, — добавил Фролов.

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