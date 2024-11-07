В Пителинском районе строят Дом культуры

В Пителине приступили к строительству Дома культуры. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Строительство проходит в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Сваи начали забивать 7 ноября.

По словам Сергея Мартынова, начальника производства ООО «Заречное», для строительства будет необходимо более трехсот свай. Этот вид работ планируется завершить до конца месяца.

Сейчас в строительстве участвуют три единицы техники и десять рабочих. Сдать объект в эксплуатацию планируется в конце 2025 года.