Четверг, 7 ноября, 2024
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В Пителинском районе строят Дом культуры

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Кристина Аманн
Фото: t.me/ryazpressa

В Пителине приступили к строительству Дома культуры. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Строительство проходит в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Сваи начали забивать 7 ноября.

По словам Сергея Мартынова, начальника производства ООО «Заречное», для строительства будет необходимо более трехсот свай. Этот вид работ планируется завершить до конца месяца.

Сейчас в строительстве участвуют три единицы техники и десять рабочих. Сдать объект в эксплуатацию планируется в конце 2025 года.

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