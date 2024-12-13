Пятница, 13 декабря, 2024
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В Пителинском районе обнаружили ядовитую водяную землеройку

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Валерия Мединская
Фото с сайта 62ИНФО

В Пителинском районе обнаружили водяную землеройку или кутору, укус которой ядовит. Об этом сообщает 62ИНФО со ссылкой на подписчицу издания.

Водяная землеройка кусает свою жертву и хранит «еду» несколько дней. Гнёзда кутора делает в брошенных норах грызунов или под корнями деревьев, редко роет нору сама. Продолжительность жизни в природе — 2 года.

Водяная кутора отлично плавает и ныряет, за что и получила своё название. Нападает землеройка на рыб, мышей и птенцов водоплавающих птиц, впрыскивая в них парализующий яд.

Кутору жительница Пителенского района нашла у собственного дома. Отмечается, что яда у зверька не хватит, чтобы парализовать человека, однако на месте укуса останется отёк. 

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