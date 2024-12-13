В Пителинском районе обнаружили ядовитую водяную землеройку

В Пителинском районе обнаружили водяную землеройку или кутору, укус которой ядовит. Об этом сообщает 62ИНФО со ссылкой на подписчицу издания.

Водяная землеройка кусает свою жертву и хранит «еду» несколько дней. Гнёзда кутора делает в брошенных норах грызунов или под корнями деревьев, редко роет нору сама. Продолжительность жизни в природе — 2 года.

Водяная кутора отлично плавает и ныряет, за что и получила своё название. Нападает землеройка на рыб, мышей и птенцов водоплавающих птиц, впрыскивая в них парализующий яд.

Кутору жительница Пителенского района нашла у собственного дома. Отмечается, что яда у зверька не хватит, чтобы парализовать человека, однако на месте укуса останется отёк.