Татьяна Проводина

В Пителино впервые прошёл фестиваль «Водяной.ру»

В Пителино впервые прошёл фестиваль «Водяной.ру».

В программе мероприятия, которое прошло 30 июля, были конкурсы плавательных самодельных средств «Регата по-пителински», костюмов «Водяная фантазия», а также массовый заплыв на 30 метров.

Для гостей фестиваля выступили творческие коллективы районного и сельских домов культуры.

На берегу Синельщикова пруда работали зоны фудкорта, аквагрима, детских батутов, игр для детей и взрослых, а также волейбольная площадка.

Праздник завершился красками Холли, веселой «пенной» вечеринкой и зажигательной дискотекой.

На мероприятии соблюдались все меры безопасности на воде.

Возрастное ограничение 6+

В Пителино впервые прошёл фестиваль «Водяной.ру»
В Пителино впервые прошёл фестиваль «Водяной.ру»
В Пителино впервые прошёл фестиваль «Водяной.ру»
В Пителино впервые прошёл фестиваль «Водяной.ру»
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