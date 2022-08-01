В Пителино впервые прошёл фестиваль «Водяной.ру».

В программе мероприятия, которое прошло 30 июля, были конкурсы плавательных самодельных средств «Регата по-пителински», костюмов «Водяная фантазия», а также массовый заплыв на 30 метров.

Для гостей фестиваля выступили творческие коллективы районного и сельских домов культуры.

На берегу Синельщикова пруда работали зоны фудкорта, аквагрима, детских батутов, игр для детей и взрослых, а также волейбольная площадка.

Праздник завершился красками Холли, веселой «пенной» вечеринкой и зажигательной дискотекой.

На мероприятии соблюдались все меры безопасности на воде.

Возрастное ограничение 6+